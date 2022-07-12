Хорватия перейдёт с куны на евро с 2023 года
Экофин одобрил переход Хорватии с хорватской куны на евро с 1 января 2023 года.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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