Хорватия перейдёт с куны на евро с 2023 года

Экофин одобрил переход Хорватии с хорватской куны на евро с 1 января 2023 года.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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