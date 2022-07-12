Делегации России и Украины проведут переговоры в Турции 13 июля

В Стамбуле пройдет встреча представителей Российской Федерации, Украины, а также Турции

13 июля в турецком Стамбуле пройдет встреча делегаций Турции, Российской Федерации, а также Украины.

Как сообщает официальный телеграм-канал Russia Today, стороны будут обсуждать вопрос вывоза зерна с территории Украины.

Информацию подтвердили в Министерстве обороны Турции.

"13 июля в Стамбуле пройдёт встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна, заявили в турецком Минобороны", - передает RT.