Делегации России и Украины проведут переговоры в Турции 13 июля

В Стамбуле пройдет встреча представителей Российской Федерации, Украины, а также Турции

13 июля в турецком Стамбуле пройдет встреча делегаций Турции, Российской Федерации, а также Украины.

Как сообщает официальный телеграм-канал Russia Today, стороны будут обсуждать вопрос вывоза зерна с территории Украины.

Информацию подтвердили в Министерстве обороны Турции.

"13 июля в Стамбуле пройдёт встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна, заявили в турецком Минобороны", - передает RT.

Опубликовано: Николай Скира

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 