Делегации России и Украины проведут переговоры в Турции 13 июля
В Стамбуле пройдет встреча представителей Российской Федерации, Украины, а также Турции
13 июля в турецком Стамбуле пройдет встреча делегаций Турции, Российской Федерации, а также Украины.
Как сообщает официальный телеграм-канал Russia Today, стороны будут обсуждать вопрос вывоза зерна с территории Украины.
Информацию подтвердили в Министерстве обороны Турции.
"13 июля в Стамбуле пройдёт встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по экспорту украинского зерна, заявили в турецком Минобороны", - передает RT.
Опубликовано: Николай Скира
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