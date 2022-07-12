МИД Ирана опроверг заявление США о передаче иранских БПЛА России
Представитель МИД Ирана Насер Канаани сообщил, что иранское правительство не намерено предоставлять РФ беспилотники.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Насер Канаани опроверг заявление советника президента США Джейка Салливана касательно поставок иранским правительством беспилотных летательных аппаратов российским военным.
Дипломат Канаани добавил, что Иран, не смотря на дружественные отношения с Россией, не планирует превращаться в Соединённые Штаты, которые используют другие страны в качестве складов собственного смертоносного оружия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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