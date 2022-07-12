МИД Ирана опроверг заявление США о передаче иранских БПЛА России

Апина с помощью суда запретила Джанабаевой петь ее песню «Бухгалтер»

Джанабаева исполнила эту композицию в телешоу «Три аккорда» на Первом около двух лет назад, но Апина обнаружила его в интернете недавно.

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