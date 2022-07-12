Солдаты ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по Энергодару

Украинские военные использовали дрон-камикадзе для удару по жилому дому в Энергодаре.

Официальные представители военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили представителям российских СМИ, что солдаты армии Украины нанесли удар по жилому дому в Энергодаре посредством применения барражирующего боеприпаса.

В настоящее время компетентные органы выясняют все подробности случившего и определяют масштабы причинённого ущерба мирным жителям и объектам инфраструктуры Энергодара в результате попадания украинского дрона-камикадзе в жилой дом.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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