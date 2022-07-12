МИД Ирана: информация о передаче сотен беспилотников России не соответствует действительности

Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию США о том, что на вооружение российской армии поступят сотни иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что власти США дезинформируют общественность о возможной передачи сотен БПЛА российской стороне. Такая информация не соответствует действительности.

Насер Канаани подчеркнул, что Россия и Иран действительно сотрудничают в ряде современных технологий и начали это делать еще до украинского кризиса. При этом особого развития сотрудничества в сфере БПЛА не наблюдается. Возможно, ситуация поменяется после визита Путина в Тегеран.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, в котором говорилось о передаче Ираном сотен беспилотников России. Он отметил, что некоторые из них способны нести вооружение.

Канаани прокомментировал заявление Салливана так: «США и Европа сами годами превращали страны-оккупанты и страны-агрессоры в свой склад маличного смертоносного оружия, особенно в регионе Западной Азии».