МИД Ирана: информация о передаче сотен беспилотников России не соответствует действительности
Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию США о том, что на вооружение российской армии поступят сотни иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Официальный представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что власти США дезинформируют общественность о возможной передачи сотен БПЛА российской стороне. Такая информация не соответствует действительности.
Насер Канаани подчеркнул, что Россия и Иран действительно сотрудничают в ряде современных технологий и начали это делать еще до украинского кризиса. При этом особого развития сотрудничества в сфере БПЛА не наблюдается. Возможно, ситуация поменяется после визита Путина в Тегеран.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с заявлением, в котором говорилось о передаче Ираном сотен беспилотников России. Он отметил, что некоторые из них способны нести вооружение.
Канаани прокомментировал заявление Салливана так: «США и Европа сами годами превращали страны-оккупанты и страны-агрессоры в свой склад маличного смертоносного оружия, особенно в регионе Западной Азии».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: «Искандеры» уничтожили американские ракеты Harpoon в Одесской области
Путин сменил должность Минниханова с президента на главу Татарстана
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Путин заменил в Госсовете РФ должность «президента» Татарстана - «главой» региона
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград