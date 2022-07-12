Минобороны РФ: Ракетами Искандер уничтожены американские установки Harpoon в Одесской области

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об уничтожении американских ракетных установок.

Министерство обороны Российской Федерации в ходе очередного брифинга рассказало о ходе специальной операции в Украине.

Российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении поставленных Соединенными Штатами Америки единиц вооружения.

Ударами тактических ракет "Искандер" были уничтожены ракеты Harpoon в Одесской области.

"В Одесской области высокоточными ракетами "Искандер" уничтожены пусковые установки ракетного комплекса Harpoon США", - говорится в сообщении.

Опубликовано: Николай Скира

 

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