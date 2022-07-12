Минобороны РФ: Ракетами Искандер уничтожены американские установки Harpoon в Одесской области
Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об уничтожении американских ракетных установок.
Министерство обороны Российской Федерации в ходе очередного брифинга рассказало о ходе специальной операции в Украине.
Российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении поставленных Соединенными Штатами Америки единиц вооружения.
Ударами тактических ракет "Искандер" были уничтожены ракеты Harpoon в Одесской области.
"В Одесской области высокоточными ракетами "Искандер" уничтожены пусковые установки ракетного комплекса Harpoon США", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: «Искандеры» уничтожили американские ракеты Harpoon в Одесской области
Голландский вундеркинд получил степень магистра физики в 12 лет
Лукашенко и Путин провели разговор о спецоперации на Украине и транзите в Калининград
Путин сменил должность Минниханова с президента на главу Татарстана
Reuters: Литва ввела новые санкции в отношении транзита в Калининград