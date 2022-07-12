В Армении горит российская военная база
На расположенной в Армении военной базе Российской Федерации начался пожар.
12 июля на военной базе Российской Федерации, которая расположена в армянском городе Гюмри, начался пожар.
Об этом сообщает официальный телеграм-канал российского международного информационного агентства Sputnik.
Как передает источник, возгорание случилось на территории одного из складов военной базы.
"Помещение склада загорелось на территории базы ВС РФ в Гюмри", - говорится в сообщении.
Причиной стало возгорание сухой травы. Сейчас на месте работают пожарные службы. О пострадавших не сообщается.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
Лукашенко сегодня рассказал положение дел на границе: таких угроз у нас еще никогда не было
Нарышкин: власти Польши нервничают из-за публикации плана по разделу Украины
Ученые назвали 5 фактов о пиве, которые на самом деле являются мифами
Минобороны РФ: «Искандеры» уничтожили американские ракеты Harpoon в Одесской области