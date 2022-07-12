В Армении горит российская военная база

На расположенной в Армении военной базе Российской Федерации начался пожар.

12 июля на военной базе Российской Федерации, которая расположена в армянском городе Гюмри, начался пожар.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал российского международного информационного агентства Sputnik.

Как передает источник, возгорание случилось на территории одного из складов военной базы.

"Помещение склада загорелось на территории базы ВС РФ в Гюмри", - говорится в сообщении.

Причиной стало возгорание сухой травы. Сейчас на месте работают пожарные службы. О пострадавших не сообщается.