ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Энергодаре

Армия Украины нанесла удар по запорожскому городу Энергодар, который находится под контролем войск России.

Пресс-служба временной гражданской администрации Энергодара сообщает, кто украинские военные произвели обстрел города с применением дрона-камикадзе. Удар пришёлся на жилые дома в массиве населённого пункта Запорожской области.

Также ВГА Запорожья

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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