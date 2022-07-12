ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Энергодаре, второй БПЛА сбит ПВО РФ
Армия Украины нанесла удар по запорожскому городу Энергодар, который находится под контролем войск России.
Пресс-служба временной гражданской администрации Энергодара сообщает, кто украинские военные произвели обстрел города с применением дрона-камикадзе. Удар пришёлся на жилые дома в массиве населённого пункта Запорожской области.
Также ВГА Запорожья сообщает, что ещё один украинский дрон пытался атаковать Энергодар, однако был сбит системами противовоздушной обороны армии России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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