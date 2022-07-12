Темникова одержала победу в суде над правообладателем Love is...

Известная российская исполнительница, экс-солистка группы "Серебро" Елена Темникова отстояла свои права в суде, одержав верх над голландской компанией, правообладателем жевательной резинки "Love is...".

Российская певица Елена Темникова одержала победу в суде над правообладателем изображений известного на весь мир бренда Love is…

В 2020 году знаменитость выпустила композицию под названием "Как на фантиках Love is…". В соцсетях к треку была сделана обложка с нарисованными персонажами, которые напоминают персонажей "мультиков" известного бренда жевательной резинки.

С такими же изображениями были выпущены и футболки.

Ответом голландской компании-правообладателя иллюстраций бренда было обвинение российской артистки в незаконном использовании изображений. Представители структуры требовали взыскать со знаменитости 3 000 000 российских рублей.

Судебная экспертиза всё же решила, что герои обложки альбома певицы - самостоятельное авторское творение, а голландская фирма Minikim Holland B.V. вынуждена была выплатить Темниковой 75 000 рублей с целью возмещения Темниковой судебных издержек.

5 июля стало известно, что голландский владелец известных во всём мире комиксов "Love Is..." подал в суд на Темникову по поводу нарушения ею авторских прав.

Изображения-комиксы "Love Is..." обрели популярность ещё в 1970 году. Широкую известность дало им появление жвачки (1990) с таким же названием, а на вкладышах те же самые иллюстрации, что и в комиксах.