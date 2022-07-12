Путин заменил в Госсовете РФ должность «президента» Татарстана - «главой» региона
Президент Российской Федерации внес своим указом изменения в обозначении должностей членов Госсовета РФ.
Глав областей, входящих в состав Госсовета РФ теперь будут наименовать «губернаторами».
Президента Республики Татарстан Минниханова и главу республики Хакассия Коновалова в указе предложено наименовать «главами» соответствующих регионов.
В Госсовет также включен новый руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
Опубликовано: Тарас Медведев
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