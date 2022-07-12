Голландский вундеркинд получил степень магистра физики в 12 лет
Голландец Лоран Симонс получил степень магистра по физике в Университете Антверпена в возрасте 12 лет.
Лоран, безусловно, талантлив и имеет IQ более 145. В возрасте восьми лет мальчик получил аттестат о среднем образовании. Затем он изучал электротехнику в Эйндховене в Нидерландах.
В начале года он был приглашенным студентом в Университете Людвига-Максимилиана в Мюнхене и в Институте квантовой оптики Макса Планка в исследовательском центре в Гархинге недалеко от Мюнхена.
Здесь он принял участие в исследовательском проекте по использованию лазера для обнаружения мельчайших раковых клеток в крови.
Лоран мечтает в перспективе заняться исследованиями в области искусственного воспроизводства человеческих органов.
После летних путешествий Лоран скорее всего продолжит свое обучение, на этот раз в области медицинского образования.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Голландский вундеркинд получил степень магистра физики в 12 лет
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