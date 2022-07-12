Глава Минюста Украины заявил, что видит Путина и Лаврова в тюрьме
Министр юстиции Украины Денис Малюська убежден, что президент России Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров отправятся в тюрьму за войну против его страны.
«Это, несомненно, произойдет, но вопрос в том, когда», — заявил Мальюска в Праге во вторник.
По мнению министра, это шаг также станет сигналом для возможных «имитаторов российской экспансионистской политики».
Однако, его беспокоит, что до сих пор международное право защищает глав государств посредством иммунитета.
Мальюска был гостем на неформальной встрече министров юстиции стран-членов ЕС в Праге.
Опубликовано: Тарас Медведев
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