ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по жилому кварталу в Запорожской области

Военно-гражданская администрации Запорожской области заявила, что Вооруженные силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по жилым домам в городе Энергодар.

Представитель городской администрации сообщил, что в районе 14 часов 20 минут ВСУ «снова применили дрон-камикадзе». Удар пришелся по жилому массиву города Энергодар в Запорожской области.

Городские власти уточняют информацию о возможных пострадавших и погибших местных жителях. Пока никакой подробной информации об инциденте нет.

Ранее сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины уже нанесли удар по зданию около Запорожской атомной электростанции. Тогда никто не пострадал, однако разрушения оцениваются в серьезный ущерб, требующий немедленных работ.

Заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов обвинил ВСУ в попытке атаковать АЭС с помощью дронов-камикадзе. Тогда он отметил, что нападение было предотвращено силами российской армии и ЛДНР.