Sky News: глава МИД Великобритании Лиз Трасс может стать следующим премьер-министром страны

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс набрала 20 голосов от Консервативной партии в парламенте, которые необходимы для участия в выборах на должность премьер-министра страны.

При этом 20 голосов от Консервативной партии в парламенте — это самое минимальное число для того, чтобы попасть в состав участников первого тура выборов премьер-министра Великобритании.

Телеканал Sky News уточняет, что тот же минимальный порог преодолели экс-глава Министерства финансов Риши Сунак, а также заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета Палаты общин Том Тугендхат.

Официальная регистрация кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании, а следовательно и нового премьер-министра, завершиться 12 июля 2022 года в 18:00 по британскому времени.

Ранее о желании занять пост премьер-министра Великобритании заявили 11 кандидат, двое из которых — действующие министры финансов и иностранных дел. Выборы проводятся в связи с тем, что Борис Джонсон добровольно оставил занимаемую должность после скандала вокруг своего протеже, обвиненного в сексуальных домогательствах.