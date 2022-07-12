Sky News: глава МИД Великобритании Лиз Трасс может стать следующим премьер-министром страны
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс набрала 20 голосов от Консервативной партии в парламенте, которые необходимы для участия в выборах на должность премьер-министра страны.
При этом 20 голосов от Консервативной партии в парламенте — это самое минимальное число для того, чтобы попасть в состав участников первого тура выборов премьер-министра Великобритании.
Телеканал Sky News уточняет, что тот же минимальный порог преодолели экс-глава Министерства финансов Риши Сунак, а также заместитель министра по международной торговле Пенни Мордонт и председатель комитета Палаты общин Том Тугендхат.
Официальная регистрация кандидатов на пост лидера Консервативной партии Великобритании, а следовательно и нового премьер-министра, завершиться 12 июля 2022 года в 18:00 по британскому времени.
Ранее о желании занять пост премьер-министра Великобритании заявили 11 кандидат, двое из которых — действующие министры финансов и иностранных дел. Выборы проводятся в связи с тем, что Борис Джонсон добровольно оставил занимаемую должность после скандала вокруг своего протеже, обвиненного в сексуальных домогательствах.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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