Соседов рассказал, как фанат Пугачёвой жил на чердаке её дома

Музыкальный критик Сергей Соседов многое знает о знаменитостях, В этот раз он решил вспомнить о поклоннике Примадонны, который поселился на чердаке дома, где жила звезда отечественной сцены.

Известный российский музыкальный критик Сергей Соседов вспомнил историю из жизни Аллы Борисовны Пугачевой.

Он рассказал, как один раз фанат исполнительницы проник в ее жилище, тайно поселившись там на время.

Алла Пугачева не особенно любила об этом рассказывать. Подробности поведала домработница Примадонны Люся Дороднова. Потом это подтвердил бывший муж Аллы Пугачевой Женя Болдин.

Почитатель таланта Аллы Борисовны через трубу спустился в квартиру певицы, которая находилась на 6-ом этаже. Он обожал творчество певицы.

Фанат присвоил себе пасхальные куличи. Экс-супруг исполнительницы Женя Болдин не обнаружил также свой бритвенный станок.

Также пропал портативный маленький магнитофон «Сони». Пугачева купила его в зарубежной поездке.

Критик утверждает, что одержимый поклонник проник на жилую площадь знаменитости через трубу, которая выходила к камину. Фанат не нашёл ничего лучшего, чем поселится на чердаке в имении Примадонны, где даже организовал себе лежанку.

Ранее сообщалось, как на Пугачёву охотился серийный маньяк. После освобождения из тюрьмы преступник стал преследовать Аллу Борисовну.

В его планы входило не только преследование Примадонны, но и Софии Ротару. Он хотел изнасиловать и убить знаменитостей.

До прибытия в Москву злоумышленник успел лишить жизни 4-ёх несчастных женщин.