Еврокомиссия поддержала решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»

Еврокомиссия сообщила, что ведомство приветствует решение Канады отдать Германии турбину для российского газопровода "Северный поток".

Пресс-служба Еврокомиссия сообщает, что администрация организации положительно оценивает решение правительства Канады вернуть турбину Siemens Германии, которая сможет с её помощью восстановить работу российского трубопрорвода "Северный поток".

Примечательно, что днём ранее пресс-служба американского Госдепартамента выступила с аналогичным заявлением, поддержав решение Канады.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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