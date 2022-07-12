Еврокомиссия поддержала решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»
Еврокомиссия сообщила, что ведомство приветствует решение Канады отдать Германии турбину для российского газопровода "Северный поток".
Пресс-служба Еврокомиссия сообщает, что администрация организации положительно оценивает решение правительства Канады вернуть турбину Siemens Германии, которая сможет с её помощью восстановить работу российского трубопрорвода "Северный поток".
Примечательно, что днём ранее пресс-служба американского Госдепартамента выступила с аналогичным заявлением, поддержав решение Канады.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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