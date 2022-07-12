Reuters: Евросоюз заморозил активы РФ на 14 млрд евро с начала спецоперации в Украине
Страны-члены Евросоюза конфисковали почти четырнадцать миллиардов евро российских активов.
12 июля представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что с 24 февраля страны-участницы Европейского союза смогли арестовать около четырнадцати миллиардов активов, принадлежащих России или связанных с ней.
При этом Рейндерс утверждает, что 12 из 14-ти конфискованных российских миллиардов находились в пяти странах Евросоюза, названия которых политик раскрыть отказался.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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