Reuters: Евросоюз заморозил активы РФ на 14 млрд евро с начала спецоперации в Украине

Страны-члены Евросоюза конфисковали почти четырнадцать миллиардов евро российских активов.

12 июля представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что с 24 февраля страны-участницы Европейского союза смогли арестовать около четырнадцати миллиардов активов, принадлежащих России или связанных с ней.

При этом Рейндерс утверждает, что 12 из 14-ти конфискованных российских миллиардов находились в пяти странах Евросоюза, названия которых политик раскрыть отказался.