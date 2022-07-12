Зеленский рассмотрит замену памятника Екатерины II в Одессе на актёра порно с мужчинами

Владимир Зеленский обязался рассмотреть петицию о замене памятника в Одессе. Сейчас там стоит монумент в честь Екатерины второй.

Владимир Зеленский сообщил, что рассмотрит гражданскую инициативу по замене памятника Екатерины второй в Одессе на монумент зарубежному порноактёру Билли Херрингтону, поскольку соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов.

Билли Херрингтон стал известен в 90-ые голы прошлого столетия как популярный актёр гей-порно и умер 2 марта 2018 года на территории Соединённых Штатов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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