Группа "Ва-Банкъ" выпустила клип о событиях в Донбассе

Российская рок-группа "Ва-Банкъ" представила клип о событиях в Украине. До этого музыканты по поводу спецоперации не высказывались.

Группа "Ва-Банкъ" представила новый клип, посвящённый событиям в Донбассе. Музыкальный коллектив во главе со своим лидером Александром Ф. Скляром с запуска спецоперации рассуждали о собственном видением событий в Украине.

"Ва-Банкъ" - московская рок-группа. Образована в 1986 году. За время своего существования группа экспериментировала в различных музыкальных направлениях. Начав с ритм-энд-блюза с элементами панка, позже стали играть жесткий хардкор, параллельно делая и акустические программы.

Члены рок-группы в своем новом творении осветили тему событий в Украине, действия российских властей в рамках спецперации. Они охватили суть трагедии кавером на композицию Виталия Аксенова "Ты забыл, брат?", подкрепив песню сюжетом с "разногласиями двух братьев".

Кавер-версия, кавер, в популярной музыке - новое исполнение существующей песни кем-то другим, кроме изначального исполнителя. Кавер-версией называют как простую, так и сложную обработку оригинала с элементами новой аранжировки.

Примечательно, что до этого времени члены музыкального коллектива не высказывались по поводу спецоперации России в Украине.