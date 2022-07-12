Юшков: «Северный поток» заработает в полную мощность при сотрудничестве Канады и РФ

Эксперт-энергетик Игорь Юшков утверждает, что российский газопровод "Северный поток" выйдет на полною мощность в случае желания Канады сотрудничать с Россией.

12 июля сотрудник аналитического центра ФНЭБ сообщил, что российский трубопровод "Северный поток" сможет вновь выйти на пик своей мощности в случае, если правительство Канады согласится на полномасштабное сотрудничество в сфере обслуживания данной газовой магистрали.

Юшков отметил, что производимые в Канаде турбины Siemens для "Северного потока" всегда обслуживались канадскими специалистами, и изменить данное обстоятельство фактически невозможно, ввиду чего российский газопровод нуждается в Оттаве.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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