Эксперт-энергетик Игорь Юшков утверждает, что российский газопровод "Северный поток" выйдет на полною мощность в случае желания Канады сотрудничать с Россией.

12 июля сотрудник аналитического центра ФНЭБ сообщил, что российский трубопровод "Северный поток" сможет вновь выйти на пик своей мощности в случае, если правительство Канады согласится на полномасштабное сотрудничество в сфере обслуживания данной газовой магистрали.

Юшков отметил, что производимые в Канаде турбины Siemens для "Северного потока" всегда обслуживались канадскими специалистами, и изменить данное обстоятельство фактически невозможно, ввиду чего российский газопровод нуждается в Оттаве.