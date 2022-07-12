Нарышкин: власти Польши нервничают из-за публикации плана по разделу Украины
Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что польское правительство нервно реагирует на то, что российские спецслужбы узнали о намерениях Варшавы расчленить Украину.
12 июля директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что администрация Варшавы нервно восприняла тот факт, что разведка РФ узнала о планах Польши по вторжению на территорию западной Украины с целью расчленения украинского государства.
По данным Нарышкина, сейчас польское правительство пытается замаскировать свой план по отсоединению территорий от Украины, сделав его менее явным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Нарышкин: власти Польши нервничают из-за публикации плана по разделу Украины
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