Глава СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что польское правительство нервно реагирует на то, что российские спецслужбы узнали о намерениях Варшавы расчленить Украину.

12 июля директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что администрация Варшавы нервно восприняла тот факт, что разведка РФ узнала о планах Польши по вторжению на территорию западной Украины с целью расчленения украинского государства.

По данным Нарышкина, сейчас польское правительство пытается замаскировать свой план по отсоединению территорий от Украины, сделав его менее явным.