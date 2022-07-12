В ДНР сняли мораторий на смертную казнь
Народный совет ДНР официально снял мораторий на исполнение смертных приговоров.
Парламент Донецкой Народной Республики сообщил, что решение об отмене моратория на смертную казнь вступило в силу с сегодняшнего дня в связи с подписанием соответствующего закона.
Народный совет объясняет принятие данного законопроекта тем, что наличие данной меры наказания в Уголовном кодексе ДНР будет служить сдерживающим фактором для граждан страны, чтобы исключить совершение особенно тяжких преступлений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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