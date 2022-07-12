Решение Народного совета ДНР по отмене моратория на смертную казнь вступило в силу

Народный совет ДНР активировал решение парламента об отмене моратория на смертную казнь в республике.

Во вторник вечером пресс-служба Народного совета ДНР сообщила, что парламент республики активировал закон об отмене моратория на исполнение смертных приговоров в стране, ввиду чего отмена смертной казни в ДНР официально вступила в силу.

Теперь в Донецкой Народной республике могут казнить как минимум двух граждан Великобритании и одного подданного королевства Марокко. Также смертная казнь в ДНР грозит ряду американских граждан.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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