Решение Народного совета ДНР по отмене моратория на смертную казнь вступило в силу

Народный совет ДНР активировал решение парламента об отмене моратория на смертную казнь в республике.

Во вторник вечером пресс-служба Народного совета ДНР сообщила, что парламент республики активировал закон об отмене моратория на исполнение смертных приговоров в стране, ввиду чего отмена смертной казни в ДНР официально вступила в силу.

Теперь в Донецкой Народной республике могут казнить как минимум двух граждан Великобритании и одного подданного королевства Марокко. Также смертная казнь в ДНР грозит ряду американских граждан.