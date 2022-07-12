Пушков: Евросоюз не вводил эмбарго на поставки газа из России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Канады вернуть Германии турбину для российского газопровода "Северный поток".

12 июля сенатор Совета федерации Алексей Пушков публично заявил, что решение правительства Канады вернуть Германии турбину Siemens для российского газопровода "Северный поток" является обоснованным, поскольку ЕС не вводили эмбарго на российский газ, а Оттава не поддерживала санкции против российской энергетики.

В связи с этим Пушков сообщил, что не понимает возмущения администрации Киева по поводу решения канадского и немецкого правительств восстановить работу "Северного потока" путём установки необходимой турбины.