Скибицкий: Россия не будет объявлять всеобщую мобилизацию и войну Украине

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил о нежелании России объявлять войну Киеву.

Вечером вторника сотрудник ГУР Украины Вадим Скибицкий сообщил, что в текущий момент правительство России не станет объявлять войну украинскому государству, ограничившись опциями, доступными в условиях спецоперации.

Также Вадим Скибицкий утверждает, что всеобщая мобилизация в России сейчас вводиться не будет, поскольку в Москве не усмотрели необходимости в подобных мерах.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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