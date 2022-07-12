Скибицкий: Россия не будет объявлять всеобщую мобилизацию и войну Украине
Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сообщил о нежелании России объявлять войну Киеву.
Вечером вторника сотрудник ГУР Украины Вадим Скибицкий сообщил, что в текущий момент правительство России не станет объявлять войну украинскому государству, ограничившись опциями, доступными в условиях спецоперации.
Также Вадим Скибицкий утверждает, что всеобщая мобилизация в России сейчас вводиться не будет, поскольку в Москве не усмотрели необходимости в подобных мерах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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