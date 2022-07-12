ДНР ведёт переговоры с Северной Кореей о признании независимости республики

Пресс-служба министерства иностранных дел ДНР сообщила, что республика ведёт переговоры с Северной Кореей о признании своей суверенности.

Вечером 12 июля пресс-секретариат Министерства иностранных дел ДНР сообщил, что сегодня стартовали переговоры внешнеполитического ведомства с руководством Северной Кореи, которая также как и Донецкая Народная республика, находится под санкционным давлением Запада.

Сообщается, что ДНР просит КНДР признать собственную независимость, как накануне это сделала Сирия, после чего Украина официально разорвала дипломатические отношения с сирийским государством.