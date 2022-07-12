ДНР ведёт переговоры с Северной Кореей о признании независимости республики
Пресс-служба министерства иностранных дел ДНР сообщила, что республика ведёт переговоры с Северной Кореей о признании своей суверенности.
Вечером 12 июля пресс-секретариат Министерства иностранных дел ДНР сообщил, что сегодня стартовали переговоры внешнеполитического ведомства с руководством Северной Кореи, которая также как и Донецкая Народная республика, находится под санкционным давлением Запада.
Сообщается, что ДНР просит КНДР признать собственную независимость, как накануне это сделала Сирия, после чего Украина официально разорвала дипломатические отношения с сирийским государством.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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