Хакер пытался использовать номер мобильного Меркель, чтобы шпионить за главой ЕЦБ Лагард

Хакер пытался получить доступ к WhatsApp-аккаунту президента ЕЦБ Кристин Лагард, используя номер мобильного телефона экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Но, как сообщил во вторник Business Insider попытка получить доступ провалилась. По информации немецкого агентства печати, попытка мошенничества произошла уже после того, как Меркель покинула свой пост.

Управление по защите конституции и Федеральное управление по информационной безопасности ФРГ (BSI) в начале прошлой недели предупредили политиков о кампании по захвату учетных записей пользователей в мессенджерах, но не назвали имена пострадавших.

По версии властей, поводом для предупреждения стали покушения на персональные данные нескольких высокопоставленных политиков.

Как сообщает Business Insider, с Лагард связались по текстовому сообщению, которое было отправлено с настоящего номера мобильного телефона Меркель.

Француженке сообщили, что Меркель хочет продолжить общение в WhatsApp на зашифрованном канале, чтобы разговор был более безопасным. Однако, согласно отчету, Лагард перезвонила бывшему канцлеру по телефону, что перестраховаться и тем самым раскрыла мошенничество.

Пресс-секретарь Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте-на-Майне заявила во вторник, что Лагард стала жертвой кибератаки.

«Хакера быстро распознали и остановили. Никакая информация не была скомпрометирована. Мы не можем сказать больше, потому что расследование все еще продолжается», - сообщили в ЕЦБ.