190 жителей Новой Каховки попали в больницу после обстрела города армией Украины

Не менее 190 жителей Новой Каховки обратились за помощью к медикам после ночного обстрела города украинскими военными.

Во вторник пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области сообщила, что после совершённого ВСУ ночного обстрела города Новая Каховка не менее 190 местных жителей попали в медицинские учреждения, обратившись за помощью к специалистам.

К текущему моменту известно, что в результате обстрела Новой Каховки украинскими военными погибли не менее шести человек, среди которых малолетний ребёнок. Сам обстрел вёлся из американских РСЗО "Химарс".