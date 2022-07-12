190 жителей Новой Каховки попали в больницу после обстрела города армией Украины

Не менее 190 жителей Новой Каховки обратились за помощью к медикам после ночного обстрела города украинскими военными.

Во вторник пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области сообщила, что после совершённого ВСУ ночного обстрела города Новая Каховка не менее 190 местных жителей попали в медицинские учреждения, обратившись за помощью к специалистам.

К текущему моменту известно, что в результате обстрела Новой Каховки украинскими военными погибли не менее шести человек, среди которых малолетний ребёнок. Сам обстрел вёлся из американских РСЗО "Химарс".

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 