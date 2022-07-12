190 жителей Новой Каховки попали в больницу после обстрела города армией Украины
Не менее 190 жителей Новой Каховки обратились за помощью к медикам после ночного обстрела города украинскими военными.
Во вторник пресс-служба временной гражданской администрации Херсонской области сообщила, что после совершённого ВСУ ночного обстрела города Новая Каховка не менее 190 местных жителей попали в медицинские учреждения, обратившись за помощью к специалистам.
К текущему моменту известно, что в результате обстрела Новой Каховки украинскими военными погибли не менее шести человек, среди которых малолетний ребёнок. Сам обстрел вёлся из американских РСЗО "Химарс".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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190 жителей Новой Каховки попали в больницу после обстрела города армией Украины
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