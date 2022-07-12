МИД ДНР: Донецкая Республика ведёт переговоры с Северной Кореей о признании
Глава МИД ДНР Никонорова сообщила, что дипломаты Донецкой Народной Республики и КНДР ведут переговоры о признании суверенитета.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова в своём пресс-релизе заявила о том, что в настоящее время дипломатами ДНР ведутся активные переговоры с представителями МИД Северной Кореи касательно признания суверенитета.
Никонорова подчеркнула, что между дипломатами обеих стран уже состоялись несколько встреч исходя, учитывая которые признание Северной Корее суверенитета ДНР лишь вопрос времени.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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МИД ДНР: Донецкая Республика ведёт переговоры с Северной Кореей о признании
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