МИД ДНР: Донецкая Республика ведёт переговоры с Северной Кореей о признании

Глава МИД ДНР Никонорова сообщила, что дипломаты Донецкой Народной Республики и КНДР ведут переговоры о признании суверенитета.

Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова в своём пресс-релизе заявила о том, что в настоящее время дипломатами ДНР ведутся активные переговоры с представителями МИД Северной Кореи касательно признания суверенитета.

Никонорова подчеркнула, что между дипломатами обеих стран уже состоялись несколько встреч исходя, учитывая которые признание Северной Корее суверенитета ДНР лишь вопрос времени.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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