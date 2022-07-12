В ЕС определили тройку главных угроз здоровью населения
Евросоюз назвал три самые большие угрозы для здоровья населения среди них: пандемия, ядерная опасность, устойчивость к противомикробным препаратам.
Надлежащая подготовка к угрозам может гарантировать, что «все государства-члены смогут быстро принять медицинские контрмеры в случае необходимости», — заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
Список был составлен новым органом ЕС по предотвращению кризисов в области здравоохранения в сотрудничестве с другими агентствами ЕС, а также международными партнерами и экспертами.
Ими были названы три категории серьезных трансграничных угроз для здоровья. Помимо патогенов с высоким пандемическим потенциалом, сюда также входят химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы — независимо от того, происходят они непреднамеренно или преднамеренно, например, из-за политической напряженности.
Также перечислены угрозы, связанные с устойчивостью к противомикробным препаратам. По данным Комиссии ЕС, они представляют собой один из самых больших рисков для здоровья человека.
Опубликовано: Тарас Медведев
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