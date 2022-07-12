Евросоюз выделит Украине 500 миллионов евро на покупку летального оружия

Секретарь МИД Евросоюза Стефано Саннино сообщил, что организация намерена выделить Украине ещё 500 миллионов евро.

Глава пресс-секретариата МИД Евросоюза Стефано Саннино сообщает, что государства ЕС выделят Украине 500 миллионов евро в рамках согласованного ранее пакета в на сумму в два миллиарда евро, которые будут направлены Киеву.

При этом Саннино напомнил, что данный пакет позволил Европейскому союзу впервые начать поставки летальных вооружений и боеприпасов к ним на Украину.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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