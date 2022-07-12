Во Франции действия президента Макрона полностью одобряют лишь 9%
В опросе Ifop-Fiducial для СМИ среди 37% респондентов, одобряющих действия президента Макрона сегодня, только 9% одобряют их полностью.
По данным опроса Ifop-Fiducial рейтинг одобрения действий президента Франции Макрона упал на 4 пункта.
Среди 37% респондентов, которые сегодня одобряют действия Эммануэля Макрона, только 9% «полностью одобряют», тогда как 28% «скорее одобряют».
С другой стороны 33% опрошенных «совсем не одобряют» его действия и 30% «скорее не согласны» с ними.
Рейтинг одобрения Макрона постоянно снижался с момента его переизбрания в апреле 2022 года. Тогда он достигал 44%.
Опубликовано: Тарас Медведев
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