Климов исключил введение военного положения и мобилизации в России
Сенатор Андрей Климов сообщил, что введение военного положения и всеобщей мобилизации в России не планируется.
Во вторник вечером представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов сообщил, что введение военного положения и всеобщей мобилизации в России исключено, поскольку боевые действия, начавшиеся 22 июня 1941 года и 24 февраля 2022 года сильно отличаются.
Также Климов упрекнул западные государства, которые сами развязали прокси-войну против России, а теперь предпринимают агрессивные оборонительные меры в отношении Москвы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
Лукашенко сегодня рассказал положение дел на границе: таких угроз у нас еще никогда не было
Нарышкин: власти Польши нервничают из-за публикации плана по разделу Украины
Ученые назвали 5 фактов о пиве, которые на самом деле являются мифами
Минобороны РФ: «Искандеры» уничтожили американские ракеты Harpoon в Одесской области