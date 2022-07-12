Климов исключил введение военного положения и мобилизации в России

Сенатор Андрей Климов сообщил, что введение военного положения и всеобщей мобилизации в России не планируется.

Во вторник вечером представитель Совета Федерации РФ Андрей Климов сообщил, что введение военного положения и всеобщей мобилизации в России исключено, поскольку боевые действия, начавшиеся 22 июня 1941 года и 24 февраля 2022 года сильно отличаются.

Также Климов упрекнул западные государства, которые сами развязали прокси-войну против России, а теперь предпринимают агрессивные оборонительные меры в отношении Москвы.