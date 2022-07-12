Украина сообщила, что в российском плену находятся более 7 тысяч человек

По данным Украинской стороны, в плену находятся более 7 тысяч военнослужащих ВСУ.

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко рассказал о количестве украинских солдат, которые находятся в плену.

По словам Котенку, около 7200 солдат считаются пропавшими без вести, при этом большинство из них находятся в российском плену.

При всем этом, отмечает он, речь идет только о Вооруженных силах Украины. Также в боевых действиях принимали бойцы Нацгвардии и СБУ.

К примеру полк "Азов" является подразделением Нацгвардии Украины. Только на "Азовстали" в плен попали более 2 тысяч солдат, которые не попали в эти 7 тысяч человек.