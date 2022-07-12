Депутат Илья Яшин стал фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ

Российский депутат Илья Яшин стал подозреваемым по уголовному делу о дискредитации деятельности российских военных.

12 июля адвокат российского депутата Или Яшина Прохоров заявил, что его подзащитный стал фигурантом уголовного дела по статье 207.3 уголовного кодекса России, что означает, что политик подозревается в дискредитации вооружённых сил России.

Сам Яшин сейчас отбывает административное наказание в виде лишения свободны на 15 суток за неповиновение полиции, а в его доме начался обыск.