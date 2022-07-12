Financial Times: НАТО и ЕС ужесточат контроль за отправкой оружия в Украину

Издание Financial Times утверждает, что страны Евросоюза и Североатлантического альянса намерены ужесточить процедуру отправки оружия Киеву.

Международное новостное агентство Financial Times утверждает, что администрации НАТО и Евросоюза хотят ужесточить процедуру отправки собственных вооружений и боеприпасов на Украину, поскольку западные политики опасаются, что переданное Киеву оружие может попадать на чёрные рынки по всему миру.

По данным газеты Financial Times, теперь Североатлантический альянс и ЕС будут тщательнее контролировать перемещение западного оружия, направленного на Украину.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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