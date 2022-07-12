ВСУ забросали гранатами главу Северной Осетии Меняйло в ходе поездки в Запорожье
Украинские войска забросали гранатами автомобиль главы Северной Осетии Сергея Меняйло, который прибыл с визитом в Запорожскую область.
Вечером 12 июля лидер Северной Осетии Сергей Меняйло прибыл в Запорожскую область в сопровождении российского батальона "Алания". Политик планировал совершить рабочий визит, однако попал в засаду, в результате чего украинские диверсанты забросали гранатами автомобильный кортеж Меняйло.
По итогам террористической атаки ВСУ Сергей Меняйло отделался лёгкой контузией, но был доставлен в больницу для осмотра. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Washington Times: США могут прекратить поставки оружия на Украину
Лукашенко сегодня рассказал положение дел на границе: таких угроз у нас еще никогда не было
Нарышкин: власти Польши нервничают из-за публикации плана по разделу Украины
Ученые назвали 5 фактов о пиве, которые на самом деле являются мифами
Минобороны РФ: «Искандеры» уничтожили американские ракеты Harpoon в Одесской области