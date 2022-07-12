ВСУ забросали гранатами главу Северной Осетии Меняйло в ходе поездки в Запорожье

Украинские войска забросали гранатами автомобиль главы Северной Осетии Сергея Меняйло, который прибыл с визитом в Запорожскую область.

Вечером 12 июля лидер Северной Осетии Сергей Меняйло прибыл в Запорожскую область в сопровождении российского батальона "Алания". Политик планировал совершить рабочий визит, однако попал в засаду, в результате чего украинские диверсанты забросали гранатами автомобильный кортеж Меняйло.

По итогам террористической атаки ВСУ Сергей Меняйло отделался лёгкой контузией, но был доставлен в больницу для осмотра. Сейчас его жизни ничего не угрожает.