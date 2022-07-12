Европейское космическое агентство прекращает работу с «Роскосмосом» по ExoMars

12 июля пресс-служба Европейского космического агентства сообщила о прекращении сотрудничества с "Роскосмосом" по проекту ExoMars.

Во вторник вечером глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер публично заявил, что организация приняла решение прекратить сотрудничество с российской компанией "Роскосмос". В частности, Ашбахер предупредил об окончании работы ЕКА и "Роскосмоса" по проекту ExoMars.

В ответ за заявление главы ЕКА глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что он собирается отдать приказ об отключении европейской системы ERA на российском модуле МКС.