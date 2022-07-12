Полянский: СБ ООН был «обезоружен» доказательствами военных преступлений ВСУ

Совета Безопасности ООН был обескуражен предоставленными Россией доказательствами нацизма на Украине.

Заместитель Постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём пресс-релизе поделился итогами неформального заседания Совбеза ООН, которое было проведено по инициативе России.

Полянский утверждает, что после предоставления российской стороной неоспоримых фото- и видеодоказательств преступлений киевского режима и неонацистов из ВСУ представители западных стран-участниц ООН были полностью «обезоружены» и не смогли предоставить никаких фактов доказывающих обратное, а просто решили начать осуждать СВО РФ на Украине.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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