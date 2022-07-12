Зеленский приказал вернуть в состав Украины всю территорию страны

Глава СНОБ Украины Данилов сообщил, что Зеленский отдал приказ ВСУ об «деоккупации» всей территории страны.

12 июля секретарь украинского Совета Безопасности Алексей Данилов в своём пресс-релизе заявил, что Владимир Зеленский приказал Вооружённым силам Украины «деоккупировать» все территории, а не только прибрежные земли на юге страны.

Он подчеркнул, что в мгновенно «освободить от агрессора» все регионы не получится, но бойцы ВСУ уже готовы приступить к выполнению приказа своего верховного главнокомандующего.