Зеленский приказал вернуть в состав Украины всю территорию страны
Глава СНОБ Украины Данилов сообщил, что Зеленский отдал приказ ВСУ об «деоккупации» всей территории страны.
12 июля секретарь украинского Совета Безопасности Алексей Данилов в своём пресс-релизе заявил, что Владимир Зеленский приказал Вооружённым силам Украины «деоккупировать» все территории, а не только прибрежные земли на юге страны.
Он подчеркнул, что в мгновенно «освободить от агрессора» все регионы не получится, но бойцы ВСУ уже готовы приступить к выполнению приказа своего верховного главнокомандующего.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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