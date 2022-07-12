Дачники рассказали, как выкапывать луковицы гиацинтов после цветения

Гиацинт – многолетнее растение, относящееся к семейству Спаржевые. Листья у него плотные, длинные, небольшие цветы на верхушке образуют объемные кисточки.

Зачем выкапывать луковицы?

Гиацинты способны существовать на одном месте до трех лет, однако я, как и многие другие садоводы, рекомендую выкапывать их ежегодно. Теплолюбивые гиацинты не приспособлены к резким температурным перепадам нашего климата, и могут заметно пострадать.

Если вы не будете ежегодно выкапывать луковицы, то можете столкнуться со следующими проблемами:

Избыточная влага спровоцирует процессы гниения.

Сильные морозы, характерных для многих регионов нашей страны могут лишить луковичные цветения в следующем сезоне.

Если не выкапывать луковицы после цветения, можно вовремя не обнаружить симптомы опасных болезней, которые погубят цветы.

На цветах могут формироваться детки, которые со временем погибнут, а от них начнут гнить и взрослые луковицы.

Если гиацинты не выкапывать, иммунитет цветов перед болезнями грибковой и вирусной природы значительно снижается.

Таким образом, луковицы лучше выкапывать ежегодно. Не делать это можно только в регионах с теплым южным климатом. Однако в этом случае стоит внимательно следить за детками своевременно рассаживать их.

Важные правила выкапывания луковиц гиацинтов:

Точные сроки выкапывания напрямую зависят от климатических особенностей региона. Чаще всего процедуру проводят, начиная с конца июня и о середины июля. Определить удачное время можно по увядающим листьям. Не ждите, пока неземная часть растения полностью высохнет. Искать луковицы в этом случае будет гораздо сложнее.

За неделю до предполагаемого выкапывания луковиц следует прекратить полив.

Выкапыванию подлежат все луковицы, вне зависимости от их размера.

Чтобы не повредить посадочный материал, орудуйте вилами на достаточном расстоянии от кустов.

Как обработать и сохранить луковицы?

После выкапывания тщательно отсортируйте луковицы и избавьтесь от больных и поврежденных экземпляров.

Отобранный посадочный материал нужно обеззаразить при помощи марганцевого раствора и отправить на просушку.

Храниться луковицы должны в хорошо проветриваемом помещении без попадания прямых солнечных лучей.

Перед отправкой на длительное хранение я оборачиваю каждую луковицу бумагой.

Во время хранения не забывайте периодически осматривать луковицы на предмет появления вредителей или болезней грибковой природы.

Если вы выполните все эти условия, то вам удастся получить отличный посадочный материал, который порадует обильный цветением в будущем.