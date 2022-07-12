Дачники рассказали о способах борьбы с мучнистой росой на яблонях

Мучнисторосяные грибы нередко поражают бахчевые культуры, ягодные кусты: крыжовник, смородину, акацию, боярышник.

Причин, по которым яблоня болеет, великое множество: они могут быть механическими, термическими, связанными с нехваткой или переизбытком влаги, заражением паразитами или вредителями, с дефицитом или слишком большим количеством питательных веществ.

Заболевание способно поражать посадки практически в любых климатических условиях.

Среди основных факторов, провоцирующих развитие недуга, нужно отметить:

Сочетание повышенной влажности и температуры воздуха в диапазоне от 18 до 25 градусов. В жару споры грибка выжить не могут.

Ошибки в поливе. Опасен как чрезмерный полив, так и дефицит влаги.

Чрезмерное содержание азота в грунте и одновременный дефицит кальция.

Чрезмерная обрезка.

Загущенные посадки.

Чрезмерная обрезка может привести к заболеваниям яблони. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии

Кроме того, споры грибка способны отлично зимовать в растительных остатках на участке. Поэтому так важно проводить тщательную осеннюю уборку.

Распространенные методы борьбы с мучнистой росой:

Болезнь это не новая, поэтому и методы уже хорошо изучены. Чаще всего победить мучнистую росу помогают специальные препараты биологической или химической группы. Народные же методы подходят скорее в качестве профилактики, но при серьезном поражении могут быть бессильны.

Прибегать к использованию сильнодействующих химических средств стоит на следующих этапах:

В качестве ранней весенней профилактики.

До начала плодоношения.

В случае, если народные методы не справились с задачей.

Наиболее популярны для борьбы с мучнистой росой средства фунгицидной группы, такие как: «скор», «топаз» или «фундазол».

Применение данного вида препаратов должно происходить в строгом соответствии с инструкцией.

Как помочь яблоне народными методами?

Некоторые садоводы вовсе не считают народные рецепты эффективным методом борьбы, однако на начальном этапе развития болезни они вполне могут помочь. Основной плюс использования такого подхода в том, что народные рецепты можно применять на любом этапе жизненного цикла растения, включая период плодоношения.

Ниже я приведу наиболее эффективные варианты растворов, которые использовал для обработок на своем участке. Все составы готовятся одинаково — путем разведения в 10 литрах чистой воды.

Итак, для обработки яблонь можно использовать:

Марганец в количестве 5 грамм.

Молоко вне зависимости от жирности. Литр молока разводим в воде.

Настой на основе древесной золы. Для приготовления рабочего раствора нам потребуется 10 литров горячей воды и килограмм золы. Раствору нужно дать настояться в течение суток, а затем добавить 50 грамм мыльной стружки. Я использую обычное хозяйственное.

Попробуйте один из рецептов на своем участке.

Мучнистая роса относится к списку заболеваний, которые проще предупредить, нежели лечить. Поэтому для посадки желательно выбирать сорта изначально устойчивые к этому заболеванию И, конечно, не стоит забывать придерживаться правил агротехники.