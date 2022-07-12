Дачники рассказали о способах борьбы с мучнистой росой на яблонях
Мучнисторосяные грибы нередко поражают бахчевые культуры, ягодные кусты: крыжовник, смородину, акацию, боярышник.
Причин, по которым яблоня болеет, великое множество: они могут быть механическими, термическими, связанными с нехваткой или переизбытком влаги, заражением паразитами или вредителями, с дефицитом или слишком большим количеством питательных веществ.
Заболевание способно поражать посадки практически в любых климатических условиях.
Среди основных факторов, провоцирующих развитие недуга, нужно отметить:
Сочетание повышенной влажности и температуры воздуха в диапазоне от 18 до 25 градусов. В жару споры грибка выжить не могут.
Ошибки в поливе. Опасен как чрезмерный полив, так и дефицит влаги.
Чрезмерное содержание азота в грунте и одновременный дефицит кальция.
Чрезмерная обрезка.
Загущенные посадки.
Чрезмерная обрезка может привести к заболеваниям яблони. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии
Кроме того, споры грибка способны отлично зимовать в растительных остатках на участке. Поэтому так важно проводить тщательную осеннюю уборку.
Распространенные методы борьбы с мучнистой росой:
Болезнь это не новая, поэтому и методы уже хорошо изучены. Чаще всего победить мучнистую росу помогают специальные препараты биологической или химической группы. Народные же методы подходят скорее в качестве профилактики, но при серьезном поражении могут быть бессильны.
Прибегать к использованию сильнодействующих химических средств стоит на следующих этапах:
В качестве ранней весенней профилактики.
До начала плодоношения.
В случае, если народные методы не справились с задачей.
Наиболее популярны для борьбы с мучнистой росой средства фунгицидной группы, такие как: «скор», «топаз» или «фундазол».
Применение данного вида препаратов должно происходить в строгом соответствии с инструкцией.
Как помочь яблоне народными методами?
Некоторые садоводы вовсе не считают народные рецепты эффективным методом борьбы, однако на начальном этапе развития болезни они вполне могут помочь. Основной плюс использования такого подхода в том, что народные рецепты можно применять на любом этапе жизненного цикла растения, включая период плодоношения.
Ниже я приведу наиболее эффективные варианты растворов, которые использовал для обработок на своем участке. Все составы готовятся одинаково — путем разведения в 10 литрах чистой воды.
Итак, для обработки яблонь можно использовать:
Марганец в количестве 5 грамм.
Молоко вне зависимости от жирности. Литр молока разводим в воде.
Настой на основе древесной золы. Для приготовления рабочего раствора нам потребуется 10 литров горячей воды и килограмм золы. Раствору нужно дать настояться в течение суток, а затем добавить 50 грамм мыльной стружки. Я использую обычное хозяйственное.
Попробуйте один из рецептов на своем участке.
Мучнистая роса относится к списку заболеваний, которые проще предупредить, нежели лечить. Поэтому для посадки желательно выбирать сорта изначально устойчивые к этому заболеванию И, конечно, не стоит забывать придерживаться правил агротехники.
Опубликовано: Ангелина Крент
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