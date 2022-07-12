Дачники рассказали, из-за чего ветки яблонь часто повреждаются

Иногда плодоносящие деревья могут сломаться под весом груза плодов, от удара молнии, во время сильного ветра или зимой под тяжестью снежного покрова.

Ветки ломаются из-за неправильного ухода:

несвоевременно установлены опоры;

не снят вовремя большой урожай;

не проведена обрезка.

Через повреждение может проникнуть инфекция или грибок. Если не устранить последствия, дерево может погибнуть.

Как я действую при таком повреждении в общих случаях:

зачищаю ножом до здорового мета;

замазываю садовым варом;

устанавливаю опору.

Если надломилась ветка с яблоками, необходимо поступить так:

снять плоды;

обрезать повреждения;

обработать антисептиком;

привязать отросток на место (если она обломилась не полностью);

обмазать садовым варом;

надлом замотать лентой для деревьев.

Если обломилась большая скелетная ветвь, защитить рану и поставить опору.

Ветки могут ломаться под тяжестью плодов

При сломе тонкой веточки просто обрезаю ее по надлому и обмазываю садовым варом.

На сломанных отростках в течение ближайших двух лет я обрываю цветки, не давая образоваться плодам. Это необходимо для полного восстановления.

При обломе верхушки действую так:

Удаляю поврежденные части.

Зачищаю ножом до здоровой почки.

Обрабатываю садовым варом.

Организую регулярные поливы, подкормки, прополки приствольного круга.

Дерево сломалось пополам:

ствол по месту слома зачищаю;

убираю кору по краям, чтобы не проникла инфекция;

применяю для замазки садовый вар;

обматываю проволокой место слома, подложив под нее поролон.

При тщательном уходе есть надежда спасти дерево.

Укрепление яблони:

Чем старше становится дерево, тем толще и тяжелее становятся скелетные ветки. При их повреждении может быть нанесен большой урон всему дереву. Под такие ветки я устанавливаю опоры в виде рогатины, лестничные опоры или подпорки из труб. Они могут быть разными. Это зависит от фантазии и умения садовода.

При обломе на яблоне веток я действую незамедлительно. Это необходимо для сохранения ветки или даже всего дерева. Под рукой надо иметь не только садовый вар, но и специальные средства для заживления повреждений на плодовых деревьях, которые продают в специализированных магазинах.