Дачники рассказали, из-за чего ветки яблонь часто повреждаются
Иногда плодоносящие деревья могут сломаться под весом груза плодов, от удара молнии, во время сильного ветра или зимой под тяжестью снежного покрова.
Ветки ломаются из-за неправильного ухода:
несвоевременно установлены опоры;
не снят вовремя большой урожай;
не проведена обрезка.
Через повреждение может проникнуть инфекция или грибок. Если не устранить последствия, дерево может погибнуть.
Как я действую при таком повреждении в общих случаях:
- зачищаю ножом до здорового мета;
- замазываю садовым варом;
- устанавливаю опору.
Если надломилась ветка с яблоками, необходимо поступить так:
снять плоды;
обрезать повреждения;
обработать антисептиком;
привязать отросток на место (если она обломилась не полностью);
обмазать садовым варом;
надлом замотать лентой для деревьев.
Если обломилась большая скелетная ветвь, защитить рану и поставить опору.
Ветки могут ломаться под тяжестью плодов
При сломе тонкой веточки просто обрезаю ее по надлому и обмазываю садовым варом.
На сломанных отростках в течение ближайших двух лет я обрываю цветки, не давая образоваться плодам. Это необходимо для полного восстановления.
При обломе верхушки действую так:
Удаляю поврежденные части.
Зачищаю ножом до здоровой почки.
Обрабатываю садовым варом.
Организую регулярные поливы, подкормки, прополки приствольного круга.
Дерево сломалось пополам:
ствол по месту слома зачищаю;
убираю кору по краям, чтобы не проникла инфекция;
применяю для замазки садовый вар;
обматываю проволокой место слома, подложив под нее поролон.
При тщательном уходе есть надежда спасти дерево.
Укрепление яблони:
Чем старше становится дерево, тем толще и тяжелее становятся скелетные ветки. При их повреждении может быть нанесен большой урон всему дереву. Под такие ветки я устанавливаю опоры в виде рогатины, лестничные опоры или подпорки из труб. Они могут быть разными. Это зависит от фантазии и умения садовода.
При обломе на яблоне веток я действую незамедлительно. Это необходимо для сохранения ветки или даже всего дерева. Под рукой надо иметь не только садовый вар, но и специальные средства для заживления повреждений на плодовых деревьях, которые продают в специализированных магазинах.
Опубликовано: Ангелина Крент
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