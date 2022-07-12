Дачники рассказали о цветах, не требующих особого ухода

Дачный участок считается прекрасным местом для отдыха. Каждый огородник стремится вырастить на нем различные овощи и фрукты.

Многие дачники устанавливают арки, по которым вьются виноград либо другие культуры. Для этой красоты приходится потратить немало труда и сил.

Я предпочитаю выращивать многолетники. Если и вы хотите этим заняться, то советую использовать для посадки:

Пионы. Эти цветы выглядят роскошно и красиво.

Шток-розы. Растения высокорослые, около полутора метров.

Герань. Подходит для любителей низкорослых культур.

Родиола розовая. Достигает высоты до 50 см. Культура великолепно украшает цветник.

Анютины глазки. Небольшие цветки выглядят оригинально на любой клумбе.

Некоторые дачники не желают утруждаться лишней работой. Тогда для создания шикарного цветника советую им подобрать обычные неприхотливые цветочки.

К ним относятся:

Крокусы. Засухоустойчивые растения, не переносят застоя влаги.

Герань. Цветение обильное и длительное (с мая до сентября). Культура хорошо растет в тени, не выносит прямых солнечных лучей.

Ландыши. Великолепно развиваются на солнце и в тени. Не требуют к себе особого ухода.

Безвременник. Продолжает цвести до ноября. Летние сорта не нуждаются во влаге, а осенние цветы требуют поливы. Цветы подходят для выращивания в подвесных кашпо и в цветниках.

Барвинок. Весенний цветок способен быстро разрастаться, предпочитает расти на теневых участках.

Флоксы. Обладают великолепным ароматом. Цветение длится на протяжении лета и ранней осени.

Василек. Растение не требовательное к грунту, неприхотливое, цветение происходит летом.

Ромашка. Долго растет в солнечных и сухих местах, не нуждается в заботе.

Конечно, кроме перечисленных не капризных цветов есть еще много различных растений, которые смогут радовать своим привлекательным видом. Как бы там ни было, не забывайте об основном предназначении дачного участка.

К тому же помните о создании гигиены на даче. К примеру, уличный туалет необходимо обеспечить наличием одноразовых накладок на унитаз.

Обязательно обеспечьте всех отдыхающих основным аксессуаром в виде мангала. Таким образом, вы сможете приятно пообщаться со своей семьей и друзьями во время приготовления и поедания шашлыка.