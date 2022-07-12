ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области РФ

Украинские солдаты выпустили 18 миномётных снарядов по посёлку Брянской области России.

Во вторник, 12 июля 2022 года, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что бойцы ВСУ открыли огонь из миномётов по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района.

Богомаз уточнил, что в общей сложности по посёлку городского типа было выпущено 18 артиллерийских мин, пострадавших и погибших в результате обстрела среди мирного населения нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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