ВСУ обстреляли посёлок Белая Берёзка в Брянской области РФ
Украинские солдаты выпустили 18 миномётных снарядов по посёлку Брянской области России.
Во вторник, 12 июля 2022 года, губернатор Брянской области Александр Богомаз в своём Telegram-канале заявил, что бойцы ВСУ открыли огонь из миномётов по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района.
Богомаз уточнил, что в общей сложности по посёлку городского типа было выпущено 18 артиллерийских мин, пострадавших и погибших в результате обстрела среди мирного населения нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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