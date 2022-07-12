Дачники рассказали, как выращивать яблоню из косточки правильно
Ценные качества сортовых яблонь обычно не передаются их потомству, взращенному из семян. Зато таким образом можно запросто получить отличный дичок, подходящий для прививки, или же декоративное деревце.
Немного о выращивании:
Процесс выращивания из зернышка занимает очень длительное время, на протяжении которого встречается масса сложностей.
К сожалению, только 50% видов яблонь способны передавать «дочкам» свои ценные сортовые качества. Можно получить плодоносящее дерево, но есть вероятность вырастить «дичок».
Для большего успеха выбирайте сорта, произрастающие в вашем регионе.
Положительные стороны:
Выращенная из семечка яблоня более устойчива к любым капризам природы.
Плодоношение у таких деревьев намного дольше (до 40 и более лет).
Росток–первогодку можно успешно привить к другому дереву, получив при этом абсолютно новый сорт.
Минусы процесса:
Выращивание занимает очень много времени и весьма проблематично.
Ростки в процессе развития слабы и часто гибнут.
В результате можем получить «дичок», а не плодовое дерево.
Отбор семян:
Яблоки под семена выбираем самые крупные, спелые, без повреждений.
Лучше всего вызревают яблоки, растущие в местах наиболее доступных для опыления.
Плоды собирайте в конце августа.
Семечки должны быть ровные, хорошо наполненные, темно–коричневого цвета.
Для посадки годятся только свежесобранные семена.
У каждого семечка кончик должен быть зеленого цвета, что указывает на способность к проращиванию.
Подготовка:
Семена не менее 5 минут промывают под проточной водой.
Затем замачивают на 4–5 дней для набухания и выявления пустых зерен. Воду постоянно меняют.
В последний день добавляют любой стимулятор роста.
Семена подвергают стрессовым ситуациям, близким к природным:
В герметичную тару помещают обеззараженный торфяно–песчаный субстрат и на нем размещают обработанные фунгицидом семена в соотношении 1 к 3.
Тару помещают в холодильник (не выше +3°) на 3 месяца.
Выращивание рассады:
Закаленные семечки пересаживают в горшочки с питательным грунтом с дренажными отверстиями.
Проклюнувшиеся ростки высаживают по 2 в каждый горшок.
Размещают на южной стороне дома.
Периодически увлажняют рассеянной струей воды.
Через 12 месяцев молодые ростки пересаживают в большую емкость, подрезав корень и согнув его на 90°.
Следующую пересадку делают еще спустя год.
Саженцы очень нежные и хрупкие. Поэтому пересадку в открытый грунт проводят только на 5–й год.
К этому времени уже можно понять, что у вас растет: у “дичка” имеются колючки и мелкие ярко–зеленые листики.
Пересадка в грунт:
Пересадку проводим в середине весны.
Выбираем хорошо освещенное и защищенное от ветров место.
Лунки хорошо удобряем перегноем, азотными удобрениями и золой. Хорошо поливаем.
Важно свежую органику использовать нельзя, чтобы не пожечь корешки.
Размещаем в них саженцы и хорошо уплотняем землю.
Вокруг саженца делаем ограждение от визитов животных.
Уход:
Молодые саженцы поливаем раз в неделю, не допуская пересыхания.
Почву обязательно разрыхляем.
Каждую весну вносим азотные удобрения для зеленой массы, с начала лета — фосфорно–калийные для укрепления коры и корневой системы.
Полученные деревца могут быть точной копией своих родителей, но может получиться и совершенно новый сорт. Каков бы ни был результат, прекрасно почувствовать себя создателем чего–то нового, вырастить большое дерево из крохотного зернышка. Да и сам процесс очень увлекателен приятным ожиданием.
Опубликовано: Ангелина Крент
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