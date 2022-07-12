Опытные хозяйки рассказали, как вырастить укроп из семян

Укроп – ароматная пряность, без которой не обходится весенний салат и летняя консервация. Культура с большим содержанием эфирных масел придает блюдам пикантный вкус.

Для осуществления мероприятия мне понадобились:

специальные емкости для посадки;

плодородная почвосмесь;

дополнительное освещение;

ну и конечно семена.

Выращивать укроп на балконе можно в летний период, вплоть до сентября. Если помещение утепленное, то и круглый год.

Перед посевом рекомендую обратить внимание на сроки появления всходов:

раннеспелые сорта — зелень собираю уже спустя 30 дней после появления всходов;

среднеспелым понадобится до 40 дней;

поздним — не менее 90 дней.

При соблюдении всех правил по уходу за сезон мне удавалось получить до 2,5 кг свежей, вкусной и полезной зелени.

Успех мероприятия полностью зависит от правильно организованного микроклимата:

Температура не менее 15оС.

Рыхлый плодородный грунт, с нейтральной кислотностью, содержащий перегной и компост.

Дополнительное освещение. Я установил диодную фитолампу.

Уход заключается в таких процедурах:

Регулярный полив мягкой, теплой, хорошо отстоявшейся водой.

Рыхление грунта.

Подкормка комплексными удобрениями.

Я рекомендую обратить внимание на раннеспелые — сочную зелень собираю уже через 30 дней после посева:

Гренадер;

Дальний;

Зонтик;

Грибовский.

Среднеспелые созревают спустя 50 дней:

Буян;

Узоры;

Амазон.

Позднеспелые готовы к срезке через 60 дней:

Русский размер;

Гурман;

Салют.

Подготовка емкости под посадку:

Я использую пластиковые ящики для выращивания укропа. Глубина емкости не менее 15 см, а на дне обязательно должны быть дренажные отверстия, чтобы излишки влаги не застаивались у корней.

Перед посевом ящик тщательно мою теплой, проточной водой с мылом. Затем дезинфицирую раствором марганцовки.

Землю, перед посадкой, обязательно подготавливаю. Использую компоненты:

крупнозернистый песок — 1 часть;

торф — 1 часть;

перегной — 1 часть;

дерн — 2 части.

Тщательно перемешиваю и дезинфицирую за 3 дн до посадки. Для этого на сутки убираю почву в морозилку.

Семена перед посадкой протравливаю в марганцовке и слегка проращиваю. Далее в почве делаю небольшие бороздки и осуществляю посев. Сверху слегка присыпаю землей и тщательно увлажняю грунт при помощи пульверизатора. Накрываю пленкой до появления первых всходов.

Правила ухода:

Постоянно поливаю, не давая земле полностью просохнуть. Затем тщательно рыхлю почву, чтобы корням было достаточно кислорода.

Спустя 10 дней после появления всходов делаю подкормку. Использую комплексные удобрения. Процедуру осуществляю каждые 7 дней.

Если на растениях появляются признаки заболевания или насекомых-вредителей, сразу удаляю такие. Посадку опрыскиваю настоем древесной золы.