Опытные хозяйки рассказали, как вырастить укроп из семян
Укроп – ароматная пряность, без которой не обходится весенний салат и летняя консервация. Культура с большим содержанием эфирных масел придает блюдам пикантный вкус.
Для осуществления мероприятия мне понадобились:
специальные емкости для посадки;
плодородная почвосмесь;
дополнительное освещение;
ну и конечно семена.
Выращивать укроп на балконе можно в летний период, вплоть до сентября. Если помещение утепленное, то и круглый год.
Перед посевом рекомендую обратить внимание на сроки появления всходов:
раннеспелые сорта — зелень собираю уже спустя 30 дней после появления всходов;
среднеспелым понадобится до 40 дней;
поздним — не менее 90 дней.
При соблюдении всех правил по уходу за сезон мне удавалось получить до 2,5 кг свежей, вкусной и полезной зелени.
Успех мероприятия полностью зависит от правильно организованного микроклимата:
Температура не менее 15оС.
Рыхлый плодородный грунт, с нейтральной кислотностью, содержащий перегной и компост.
Дополнительное освещение. Я установил диодную фитолампу.
Уход заключается в таких процедурах:
Регулярный полив мягкой, теплой, хорошо отстоявшейся водой.
Рыхление грунта.
Подкормка комплексными удобрениями.
Я рекомендую обратить внимание на раннеспелые — сочную зелень собираю уже через 30 дней после посева:
Гренадер;
Дальний;
Зонтик;
Грибовский.
Среднеспелые созревают спустя 50 дней:
Буян;
Узоры;
Амазон.
Позднеспелые готовы к срезке через 60 дней:
Русский размер;
Гурман;
Салют.
Подготовка емкости под посадку:
Я использую пластиковые ящики для выращивания укропа. Глубина емкости не менее 15 см, а на дне обязательно должны быть дренажные отверстия, чтобы излишки влаги не застаивались у корней.
Перед посевом ящик тщательно мою теплой, проточной водой с мылом. Затем дезинфицирую раствором марганцовки.
Землю, перед посадкой, обязательно подготавливаю. Использую компоненты:
крупнозернистый песок — 1 часть;
торф — 1 часть;
перегной — 1 часть;
дерн — 2 части.
Тщательно перемешиваю и дезинфицирую за 3 дн до посадки. Для этого на сутки убираю почву в морозилку.
Семена перед посадкой протравливаю в марганцовке и слегка проращиваю. Далее в почве делаю небольшие бороздки и осуществляю посев. Сверху слегка присыпаю землей и тщательно увлажняю грунт при помощи пульверизатора. Накрываю пленкой до появления первых всходов.
Правила ухода:
Постоянно поливаю, не давая земле полностью просохнуть. Затем тщательно рыхлю почву, чтобы корням было достаточно кислорода.
Спустя 10 дней после появления всходов делаю подкормку. Использую комплексные удобрения. Процедуру осуществляю каждые 7 дней.
Если на растениях появляются признаки заболевания или насекомых-вредителей, сразу удаляю такие. Посадку опрыскиваю настоем древесной золы.
Опубликовано: Ангелина Крент
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