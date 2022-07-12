В Иране арестовали третьего кинорежиссера за неделю

В Иране арестовали всемирно известного режиссера Джафара Панахи. Это уже третий представитель данной профессии, попавший в тюрьму за последнюю неделю.

Иранское правительство усиливает репрессии против киноиндустрии страны. Давление на кинематографистов стало следствием эскалации напряженности между правительством Ирана и Западом.

Переговоры Тегерана с мировыми державами по поводу возобновления ядерной сделки зашли в тупик. В этой ситуации силами безопасности были задержаны несколько иностранцев и известный политик.

Панахи является одним из самых известных иранских режиссеров-диссидентов. Вечером в понедельник он отправился в прокуратуру Тегерана, чтобы проверить дела двух своих коллег, задержанных ранее. В результате задержали и его самого.

По словам коллеги режиссера, его отправили в печально известную тюрьму Эвин, где ему предстоит отбывать срок, полученный много лет назад.

Это случилось в 2011 году, когда Панахи приговорили к 6 годам тюремного заключения по обвинению в создании антиправительственной пропаганды. Ему запретили покидать страну, а также снимать фильмы с течение 20 лет.

Но приговор не был приведен в исполнение, а режиссер продолжил снимать фильмы, которые с большим успехом шли за границей.

Панахи является обладателем множества престижных международных наград, например, берлинского «Золотого медведя» 2015 года.