В Иране арестовали третьего кинорежиссера за неделю
В Иране арестовали всемирно известного режиссера Джафара Панахи. Это уже третий представитель данной профессии, попавший в тюрьму за последнюю неделю.
Иранское правительство усиливает репрессии против киноиндустрии страны. Давление на кинематографистов стало следствием эскалации напряженности между правительством Ирана и Западом.
Переговоры Тегерана с мировыми державами по поводу возобновления ядерной сделки зашли в тупик. В этой ситуации силами безопасности были задержаны несколько иностранцев и известный политик.
Панахи является одним из самых известных иранских режиссеров-диссидентов. Вечером в понедельник он отправился в прокуратуру Тегерана, чтобы проверить дела двух своих коллег, задержанных ранее. В результате задержали и его самого.
По словам коллеги режиссера, его отправили в печально известную тюрьму Эвин, где ему предстоит отбывать срок, полученный много лет назад.
Это случилось в 2011 году, когда Панахи приговорили к 6 годам тюремного заключения по обвинению в создании антиправительственной пропаганды. Ему запретили покидать страну, а также снимать фильмы с течение 20 лет.
Но приговор не был приведен в исполнение, а режиссер продолжил снимать фильмы, которые с большим успехом шли за границей.
Панахи является обладателем множества престижных международных наград, например, берлинского «Золотого медведя» 2015 года.
Опубликовано: Светлана Репина
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