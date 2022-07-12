Дачники рассказали, как избавиться от змей на участке

Любого дачника на собственном участке может подстерегать такая опасность, как ядовитые змеи.

В средней полосе на участке из ядовитых змей можно увидеть только гадюку.

Из безвредных я встречал:

полоза;

ужа;

медянку.

Как правило, последних совсем не привлекает человек и они сами скорее пытаются скрыться. У большинства из них плохое зрение и слух, они не видят до последнего.

К защитной реакции змеи относится:

шипение;

атака;

укус.

Так они себя ведут, когда не видят возможности спрятаться.

Чего не стоит делать, если были обнаружены змеи:

кричать;

шуметь;

пытаться прогнать;

идти в ее сторону;

кидать какие-либо предметы.

Когда я увидел змею, не смотря на то, что она сжалась в клубок, отошел в сторону и дал ей возможность уползти.

Однажды крупная особь заползла в мою кладовку. Тогда я вывел на улицу всех домашних и вызвал МЧС.

Отличаем ядовитую змею от неядовитой:

Гадюка имеет треугольную голову, которая четко отделяется от шеи. Зрачки у нее узкие и вертикальные. На спине можно заметить хорошо различимый узор. Мои подписчики из средней полосы часто путают ее с безобидным водяным ужом. У него, в отличии от сухопутного, нет ушек желтого цвета.

У водяного ужа можно различить на спине шахматный окрас. Именно благодаря ему, его и путают с гадюкой. Голова у него овальная с большими чешуйками, а глаза круглые. Его рацион составляет рыба и мелкие лягушки, которых он ловит на водоеме.

Чтобы на моем участке не появились такие неприятные гости, я предпринял ряд профилактических мер:

Навел порядок и разобрал все углы.

Регулярно скашиваю всю траву.

Обрезаю заросли кустарников.

Убрал растительный мусор.

Ветки и деревянный мусор стараюсь сразу сжечь. Важно избавиться на участке от темных и укромных уголков, которые могут облюбовать себе змеи.

Недопустима свалка пищевых отходов. Я сразу их добавляю в компост, превращая в полезное удобрение.

Регулярно проверяю, чищу, разбираю и проветриваю темные помещения:

сарай;

чердак;

кладовку;

погреб;

курятник.

У некоторых моих подписчиков участки находятся вблизи леса, водоема или неухоженного соседского. Тогда я рекомендую сделать забор из профнастила или сетки с мелкими ячейками. Его рекомендую заглубить на 25 см.

Кроме того, внимательно слежу, чтобы не было на участке мышей, основной добычи змей.

Что делать, если змеи уже появились:

В специализированном магазине приобретаю звуковые или шумовые ловушки.

Зарекомендовали себя репелленты в виде шариков. Они обладают сильным, насыщенным ароматом. Их я рассыпаю по периметру забора.