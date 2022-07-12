Дачники рассказали, как избавиться от змей на участке
Любого дачника на собственном участке может подстерегать такая опасность, как ядовитые змеи.
В средней полосе на участке из ядовитых змей можно увидеть только гадюку.
Из безвредных я встречал:
полоза;
ужа;
медянку.
Как правило, последних совсем не привлекает человек и они сами скорее пытаются скрыться. У большинства из них плохое зрение и слух, они не видят до последнего.
К защитной реакции змеи относится:
шипение;
атака;
укус.
Так они себя ведут, когда не видят возможности спрятаться.
Чего не стоит делать, если были обнаружены змеи:
кричать;
шуметь;
пытаться прогнать;
идти в ее сторону;
кидать какие-либо предметы.
Когда я увидел змею, не смотря на то, что она сжалась в клубок, отошел в сторону и дал ей возможность уползти.
Однажды крупная особь заползла в мою кладовку. Тогда я вывел на улицу всех домашних и вызвал МЧС.
Отличаем ядовитую змею от неядовитой:
Гадюка имеет треугольную голову, которая четко отделяется от шеи. Зрачки у нее узкие и вертикальные. На спине можно заметить хорошо различимый узор. Мои подписчики из средней полосы часто путают ее с безобидным водяным ужом. У него, в отличии от сухопутного, нет ушек желтого цвета.
У водяного ужа можно различить на спине шахматный окрас. Именно благодаря ему, его и путают с гадюкой. Голова у него овальная с большими чешуйками, а глаза круглые. Его рацион составляет рыба и мелкие лягушки, которых он ловит на водоеме.
Чтобы на моем участке не появились такие неприятные гости, я предпринял ряд профилактических мер:
Навел порядок и разобрал все углы.
Регулярно скашиваю всю траву.
Обрезаю заросли кустарников.
Убрал растительный мусор.
Ветки и деревянный мусор стараюсь сразу сжечь. Важно избавиться на участке от темных и укромных уголков, которые могут облюбовать себе змеи.
Недопустима свалка пищевых отходов. Я сразу их добавляю в компост, превращая в полезное удобрение.
Регулярно проверяю, чищу, разбираю и проветриваю темные помещения:
сарай;
чердак;
кладовку;
погреб;
курятник.
У некоторых моих подписчиков участки находятся вблизи леса, водоема или неухоженного соседского. Тогда я рекомендую сделать забор из профнастила или сетки с мелкими ячейками. Его рекомендую заглубить на 25 см.
Кроме того, внимательно слежу, чтобы не было на участке мышей, основной добычи змей.
Что делать, если змеи уже появились:
В специализированном магазине приобретаю звуковые или шумовые ловушки.
Зарекомендовали себя репелленты в виде шариков. Они обладают сильным, насыщенным ароматом. Их я рассыпаю по периметру забора.
Опубликовано: Ангелина Крент
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